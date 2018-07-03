Что ждать от валютного рынка в июле?

Курс гривны в июле будет колебаться в диапазоне 26–27 грн за доллар США.

Такой прогноз Finance.ua предоставили аналитики ГК FOREX CLUB.

С их слов, сезонные тренды продолжают поддерживать гривну от сильного ослабления, однако спекулятивные настроения и изменение конъюнктуры мировых цен на агропродукцию и металлы подталкивают курс в более высокий ценовой диапазон.

На гривну также оказывает влияние «сильный» доллар США, который сохраняет свои позиции, благодаря жесткой денежно-кредитной политике ФРС. С другой стороны, в торговую войну между США и Китаем вовлечены торговые партнеры Украины, и ослабление евро, юаня и других локальных валют импортеров украинской продукции приводит к снижению потенциала экспорта и сокращения валютной выручки.

Следствием торговых барьеров стало снижение цен на зерно и металлы на мировых рынках. В результате, украинский рынок ожидает сокращение поступлений от экспортеров и реагирует более высокими ценами.

«На гривну спекулятивно давит отсутствие перспективы получения транша МВФ в текущем году, и предвыборная кампания с вливанием ликвидности, при повышении зарплат и пенсий. Повышение социальных стандартов, в условиях острожного роста экономики, формирует «инфляционный навес» и девальвационные риски», – отмечает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB.

Аналитики также отмечают, что инвестиции, активно поступавшие в Украину в начале года, начинают уходить из страны (через погашение облигаций и продажу), создавая дополнительный спрос на иностранную валюту. В частности, в июне объем гривневых ОВГЗ у нерезидентов снизился с 10,7 млрд грн до 99,9 млрд грн. При этом, несмотря на высокую ставку, новых вливаний нет.

По прогнозам экспертов, средний курс продажи наличного евро в июле может колебаться в диапазоне 30–31,5 грн за евро.