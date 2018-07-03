Евробляхам предлагают новую амнистию и солидные льготы

Не успели утихнуть дискуссии вокруг идей главы налогового комитета Верховной Рады Нины Южаниной относительно решения проблемы автомобилей на еврономерах, как другая группа нардепов зарегистрировала в Раде альтернативный законопроект №8487-1, призванный урегулировать наболевший вопрос.

И хотя авторы сознательно абстрагировались от упоминания в названии проекта терминов «акциз» и «налогообложение», и сконцентрировались на «развитии рынка транспортных средств», на деле документ обязан своим появлением именно евробляхам. Да и тему акцизов, конечно, его авторы обойти никак не могли.

Акцизы снизят, от пенсионного сбора освободят

Ключевые изменения, предлагаемые нардепами, касаются все того же акцизного сбора, который взимается при ввозе автомобилей в страну. В отличие от проекта Южаниной, альтернативный не ломает действующую систему вычисления налоговой нагрузки. Но существенно снижает прежние ставки.

Причем нынешнее предложение оказалось еще более щедрым, чем предыдущее. Так, в зависимости от возраста и «кубатуры» автомобиля в сравнении с действующими сейчас (нельготными), ставки снижаются до 10 раз. К примеру, ставка сбора для машины пенсионного возраста с двухлитровым бензиновым мотором должна составить €360. Тогда как по действующим правилам за нее придется отдать в казну только акциза €4 882.

А чтобы не было обидно любителям традиционной технологии покупки автомобиля – в салоне дилера, – депутаты хотят почти вдвое снизить и ставку на ввоз новых авто. К примеру, для малолитражек ее размер собираются уменьшить с €0,102 за каждый «кубик», до €0,063.

Впрочем, применять льготы намерены не для всех автомобилей. Для машин, которые украинцы станут ввозить из России и неподконтрольных властям украинских территорий, напротив, установят заградительные акцизы. К примеру, за полуторалитровую машину старше 2013 года выпуска придется уплатить €2641 акцизного сбора. Причем касается это не только произведенных на «вражеских» территориях машин. Действовать эта норма законопроекта будет до тех пор, пока оккупированные территории не вернутся под контроль украинских властей.

Кроме того, авторы предлагают избавить людей от уплаты сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации автомобиля. Это, полагают нардепы, существенно упростит доступ «безлошадных» украинцев к автомобилям.

Амнистия для евроблях

Позаботились авторы и о тех, кто уже имеет на руках автомобили на иностранной регистрации. Их предлагают вполне официально зарегистрировать в Украине по сниженным ставкам акцизного сбора.

Причем льготы коснутся и тех, кто в последние годы не мог воспользоваться временными послаблениями из-за солидного возраста ввозимого авто или несоответствия его современным нормам токсичности выхлопных газов.

В частности, авторы предлагают дать всем владельцам машин класса Евро-3 год со дня вступления закона в силу на оформление всех бумаг. А владельцам авто уровня Евро-4 зарегистрировать своего железного коня можно будет до 31 декабря 2020 года.

Для этого, правда, придется снять машину с иностранной регистрации и предоставить документы на право собственности. Пойдут ли на это владельцы авто, ввезенных в режиме транзита или временного ввоза – вопрос открытый. Ведь большая часть таких машин, по данным экспертов, въехала в страну по поддельным документам. А чтобы пройти процедуру снятия с учета и оформить все надлежащим образом, нужно будет выехать за рубеж.

Что влетит в копеечку как с точки зрения затрат на топливо и юридическое оформление, так и с точки зрения уплаты штрафов за нарушение таможенных правил.

Зато депутаты предлагают сделать подарок для любителей машин на электротяге. Такие авто хотят навсегда освободить от уплаты акцизного сбора, а также уплаты НДС вплоть до конца 2020 года.

Юрий Павлов