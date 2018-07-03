Kraken утверждает, что Bloomberg управляет рынком фьючерсов на Bitcion

Криптовалютная биржа Kraken прокомментировала в своем блоге недавнюю статью Bloomberg, в которой утверждается, что биржа манипулирует Tether (USDT). Kraken намекнула, что материал написан с целью повлиять на цену торговли Bitcion-фьючерсами.

29 июня четверо авторов статьи заявили, что рынок Tether на Kraken демонстрирует тревожные сигналы (красные флаги), которые не должны обойти вниманием регуляторы. Kraken утверждает, что статья написана плохо, не поддается логике и бесстыдно скопирована другими «журналистами-леммингами». Биржа также предположила, что у Bloomberg могли быть собственные мотивы, чтобы написать такую статью:

«Коль уж мы решили, «вооружившись вилами и факелами правосудия», начать борьбу с манипуляциями на рынке, просим вас в первую очередь обратить свое внимание на этот факт: материал Bloomberg News был опубликован 29 июня, в последний рабочий день второго квартала, день, когда истекает множество фьючерсных контрактов, тем самым создав пресловутые красные флаги».

Kraken, по-видимому, имеет в виду торговлю фьючерсами CME, которая закончилась 29 июня с датой расчета 5 июля. Kraken подразумевает, что статья могла снизить цену Bitcion, принеся прибыль тем, кто шортил.

В своей статье Bloomberg заявляет, что сделки небольшого объёма порой оказывают большее влияние на цену USDT, чем крупные сделки, и указывает на большое число крупных ордеров, которые вряд ли могли быть размещены рядовыми пользователями.

В ответ на это Kraken парировал, что токены USDT обеспечены долларами США по курсу 1 к 1, что отличает их от Bitcion, цена которого определяется спросом и предложением.Tether, по утверждению биржи, является «явно управляемым активом».

Kraken смиренно признала, что, хотя они гордятся своей репутацией, биржа недостаточно крупная, чтобы влиять на цену USDT: «Этот уровень открытия цены USDT происходит на различных рынках, а не только пары USDT/USD на Kraken, на которую за последние 24 часа пришлось менее $1 млн объёма торгов».