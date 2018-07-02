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Нефть дешевеет на новостях об увеличении добычи Саудовской Аравией

Нефть дешевеет на новостях об увеличении добычи Саудовской Аравией

Цены на нефть в понедельник снижаются более чем на 1% на фоне перспектив повышения добычи сырья Саудовской Аравией в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,35% – до 78,16 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 1,19% – до 73,27 доллара за баррель.

Рынок нефти в понедельник отыгрывает новости вокруг Саудовской Аравии. Так, Трамп заявил в Twitter, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд согласился с предложением увеличить добычу нефти в пределах 2 миллионов баррелей. Однако позже Белый дом скорректировал заявление президента и уточнил, что король только подтвердил возможность использования резервов добычи нефти в случае необходимости.

Еще одной темой, которая оказывает определенное влияние на настроения участников торгов, остается Иран и перспективы восстановления американских санкций в отношении страны. Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил в воскресенье, что власти страны позволят частному сектору экспортировать нефть для противодействия санкциям США. Он отметил, что у властей есть программа, которая расстроит планы США, дав возможность Ирану продавать нефть на необходимом уровне.

По материалам УКРИНФОРМ
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