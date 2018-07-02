Руководители "ЮСБ банка" причинили финучреждению убытков на 700 миллионов

Действия руководителей и должностных лиц ОАО «ЮСБ Банк» привели к нанесению финансовому учреждению ущерба почти на 700 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«По ориентировочным подсчетам, действия должностных лиц ПАО «ЮСБ Банк» нанесли финучреждению ущерб почти на 700 млн грн и привели к неплатежеспособности банка и самое главное – практически лишили его кредиторов шансов на удовлетворение требований и возвращение своих денег», – говорится в сообщении.

Отмечается, что именно этих, фактически «выведенных» средств, хватило бы для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме: общая сумма акцептованных требований кредиторов банка составляет 525,4 млн грн. Однако за 2,5 года ликвидации удалось вернуть лишь 7 млн грн. Основная причина этого – неудовлетворительное качество активов. Несмотря на то, что на бумаге стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, была зафиксирована на уровне 1 300,1 млн грн, их независимая оценка является в десять раз ниже – 143,4 млн грн. Впрочем, как показывает практика, и эта цифра слишком оптимистична и не отражает реального состояния активов.

В ФГВФЛ отмечают, что 73,5% активов банка балансовой стоимостью 955,3 млн грн – это кредиты юридических лиц. Проанализировав имеющиеся в банке кредитные дела корпоративных заемщиков, уполномоченное лицо Фонда установило, что к моменту введения временной администрации из учреждения с использованием механизма кредитования были выведены и присвоены активы банка на значительную сумму.