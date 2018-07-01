Facebook выпустит приложение для подсчета времени, потраченного на соцсеть

Facebook тестирует приложение, которое позволит пользователям отслеживать количество времени, потраченного на соцсеть.

Читайте также: В Facebook вводят платные функции

По данным разработчиков, новый инструмент будет отслеживать, сколько минут в день пользователь проводит в социальной сети, и анализировать данные о количестве посещений за семь дней.

Также с помощью дополнения можно будет установить временные ограничения, а именно: лимит времени, после превышения которого пользователь Facebook получит уведомление.

Представитель Facebook объяснил, что команда продолжает активно работать над новыми функциями, которые помогут людям хорошо проводить время в соцсети и наслаждаться виртуальным общением без вреда для своей жизни вне интернета”.

По данным американских СМИ, похожий инструмент будет разработан и для популярного фотоприложения Instagram, в котором появится новая функция управления временем.