Выезд Коломойского из Днепра спас его от исков НБУ

Хозяйственный суд Днепропетровской области вернул Национальному банку иски, поданные в июне к бывшему совладельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому по взысканию 4,855 млрд грн.

Об этом свидетельствуют материалы суда.

9 июня НБУ подал 4 иска к Коломойскому в Хозсуд Днепропетровской области. Цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил ПриватБанку в период между 2008 и 2015 годами. Коломойский был поручителем по 4 кредитным договорам: от 24 октября 2008 года (задолженность 1,287 млрд грн); от 3 марта 2009 года (задолженность 1,799 млрд грн); от 2 октября 2014 года (задолженность 503,1 млн грн); от 5 декабря 2014 года (задолженность 1,266 млрд грн).

Всего НБУ потребовал взыскать с Коломойского как поручителя по кредитам рефинансирования 4,855 млрд грн. По данным НБУ, Коломойский стал поручителем по этим кредитам 27 мая и 5 августа 2016 года.

Однако суд отказал Нацбанку в открытии судебного производства. В Миграционной службе суду сообщили, что бывший совладелец ПриватБанка снялся с регистрации в Днепропетровской области 23 марта 2017 года. Кроме того, судом установлено, что Коломойский 11 октября и 13 октября 2017 года продал свои квартиры. При этом суд не нашел другой недвижимости у бизнесмена. В то же время Коломойский был принят на временный консульский учет в Швейцарии с 27 января 2016 по 1 июля 2020 годы. Его местом жительства сейчас является Женева.

В связи с этим суд вернул иски НБУ с требованием направить их по месту жительства истца. В начале июня НБУ направил параллельно иски в Суд первой инстанции в Женеве. Как рассказала замглавы НБУ Екатерина Рожкова, сумма претензий по этим искам составляла около 5 млрд грн. «Мы подали в Украине иски на 5 млрд грн, и в Женеве на 5 млрд грн. Попытки урегулировать эту ситуацию с имущественными поручителями не увенчались успехом, поэтому мы подали иск против имущественного и финансового поручителя», – сообщила она.