Платежная система РФ обходит санкции Украины через Лондон - СМИ

Российская платежная система «Юнистрим» продолжает предоставлять услуги денежных переводов в Украину с помощью британской CEL.INT.

Как сообщает «Коммерсантъ», переводы в Украину из РФ можно провести только в евро, а выдачей средств занимается британская платежная система CEL.INT.

В колл-центре организации заявили, что у нее заключены договоры с украинскими банками, и в результате деньги, отправленные из России через «Юнистрим», выдаются в украинских Ощадбанке, Юнексбанке, Аккордбанке, а также в Credit Optima Bank и IBox Bank.

По крайне мере до 20 июня переводы из РФ в Украину можно было провести прямо с сайта «Юнистрима», сейчас такая возможность пропала.

При этом в пресс-службе «Юнистрима» заверили, что «система не представлена в Украине и не имеет договоров с выплачивающими украинскими банками».

«Система денежных переводов неуклонно исполняет законодательство РФ, а также тех стран, в которых она представлена»,- отметили там.

В пресс-службе НБУ подчеркнули, что предупреждали платежные системы о “недопустимости сотрудничества с платежными системами, в отношении которых Украина применила санкции, а также взаимодействия с ними через посредство других платежных систем и организаций независимо от их юрисдикции”. Регулятор заявил, что во всех подобных случаях будет принимать “адекватные меры воздействия, как это было в случае с TYME”.