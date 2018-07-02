В Китае построят самый большой в мире завод по производству аккумуляторов

Компания BYD Co Ltd собирается построить крупнейший в мире завод по производству аккумуляторов для электромобилей.

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Таким образом компания будет бороться с компании Tesla Gigafactory за звание самой большой в мире фабрики по производству аккумуляторов для электромобилей.

Объявленная мощность завода BYD Co Ltd позволит выпускать ежечасно аккумуляторов на 24 гигаватта, чего будет достаточно для строительства 1,2 миллиона электромобилей.

Площадь нового объекта составит около 1 миллиона квадратных метров, что является эквивалентом 140 футбольных полей.

В то же время, компания Tesla заявляет, что планирует увеличить мощности своей Gigafactory в Неваде и построить еще одну в Китае.