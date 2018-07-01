Правительство Италии обещает обеспечить полчаса бесплатного интернета для всех

В правительстве Италии пообещали обеспечить каждого гражданина 30 минутами бесплатного интернет-соединения.

Об этом заявил вице-премьер Италии, министр труда и социальной политики Луиджи Ди Майо.

“Я представляю государство, которое гарантирует минимум 30 минут интернет-соединения для тех, кто не может себе этого позволить. Мы работаем над этим, доступ к интернету есть основным правом каждого гражданина”, – сказал Ди Майо.

При этом речь идет о 30 бесплатных минутах интернета ежедневно.

По его словам, это предложение будет элементом правительственной программы по “цифровому обществу”.

Министр также сообщил, что правительство будет проводить действия, направленные на укрепление и модернизацию интернет-сети по всей стране путем увеличения инвестиций в широкополосный интернет и технологию 5G.