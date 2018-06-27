По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (35,317 млн и 32,206 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (32 и 38). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,15-26,16 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 70 активных заявок по доллару на сумму более 67,523 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:26,1800 – 10 00026,1700 – 10 00026,1600 – 45 00026,1600 – 120 00026,1600 – 100 00026,1600 – 30 00026,1600 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,0000 – 7 000

26,1300 – 1 500

26,1500 – 8 000

26,1500 – 7 000

26,1500 – 55 500

26,1700 – 10 000

26,1700 – 4 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2075 (предыдущий 26,1539)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1516 (предыдущий 26,1108)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.