Юрий Кацер: Энергетика 2.0. Перспективы «зеленого» тарифа в Украине после июля 2019

По данным IRENA и НКРЭКУ, объем инвестиций в украинскую альтернативную энергетику за период 2012-2017 гг. составил 2,55 млрд евро. Из них 236 млн евро были вложены в 2017 году, что на 45 % больше по сравнению с 2016 годом.

Такая позитивная тенденция является многообещающей, но не является гарантией успеха. Что мешает зеленой энергетике перейти из статуса «дорогих удовольствий» в действительную альтернативу традиционным источникам энергии?

Что не так с «зеленым» тарифом?

Неопределенность в отношении действующей системы «зеленого» тарифа сейчас является основным фактором, сдерживающим потенциальных инвесторов в украинскую альтернативную энергетику.

В последнее время украинские политики ведут активные дискуссии о разумности «зеленого» тарифа и необходимости его замены на аукционную систему для солнечных и ветровых проектов.

Основным недостатком «зеленого» тарифа называют большую ценовую нагрузку на рынок, которая будет стремительно увеличиваться с введением в эксплуатацию новых электростанций.

Кроме того, работа больших солнечных и ветровых станций требует дополнительных расходов на диспетчеризацию станций и поддержание резервных мощностей для балансирования работы таких станций в составе ОЭС Украины.

На данный момент в парламенте зарегистрированы восемь законопроектов, шесть из которых предусматривают внедрение системы аукционов вместо «зеленого» тарифа для государственной поддержки солнечных и ветровых проектов. Основным является законопроект № 8449 от 07 июня 2018 года. 20-25 июня в парламенте были зарегистрированы 7 альтернативных законопроектов (от № 8449-1до № 8449-7).

Как должны работать аукционы?

Суть предлагаемой основным законопроектом аукционной системы состоит в том, что с 01 июля 2019 года право на государственную поддержку (стимулирующий тариф) более или менее крупных солнечных и ветровых проектов будет предоставляться инвесторам на аукционах.

Аукцион проводится путем пошагового повышения стартовой цены и его победителем признается инвестор, который первым сделал ставку и зафиксировал аукционную цену. Аукционная цена фиксируется в евро по курсу НБУ на дату аукциона.

На данный момент остается открытым вопрос, каким образом будет рассчитываться стартовая цена.

Следовательно, не ясно, является ли предложенная модель повышения стартовой цены наиболее эффективным и подходящим инструментом минимизации цены альтернативной энергии. Возможно, следует использовать редукцион как механизм аукциона. Этот механизм предлагается в законопроекте № 8449-3.

Для проведения аукционов правительство ежегодно – до 01 декабря года, предшествующего аукциону – утверждает или корректирует общегосударственную квоту господдержки.

Общегосударственная квота делится на лоты, которые выставляются на аукцион. Максимальный размер одного лота не может превышать 1 МВт мощности.

В этой связи возникает вопрос, что делать инвестору, который планировал построить солнечную станцию мощностью 12 МВт, но по результатам аукционов смог приобрести лотов только на 5 МВт?

Что в таком случае будет с банковской гарантией? Сможет ли такой инвестор продать свою квоту третьим лицам или докупить у третьих лиц недостающие 7 МВт мощности? Эти вопросы стоило бы урегулировать в законе.

Некой гарантией от концентрации господдержки в одних руках должно служить правило о том, что группа связанных лиц не может купить больше 25% объема общегосударственной квоты.

Для участия в аукционе инвестор должен предоставить банковскую гарантию. Сумма банковской гарантии рассчитывается, исходя из ставки 50 тыс. долларов США за 1 МВт мощности.

По сути, финансовая составляющая господдержки будет предоставляться в форме договора на разницу в цене. По этому документу на разницу в цене гарантированный покупатель (сейчас эти функции исполняет Энергорынок) будет доплачивать производителю электроэнергии разницу между аукционной ценой (с учетом надбавки, если применимо) и ценой электроэнергии, сложившейся на рынке «на сутки наперед».

Победитель аукциона должен ввести станцию в эксплуатацию не позднее трех лет с даты подписания соответствующих договоров с гарантированным покупателем.

Этот срок может быть продлен еще на год, если инвестор предоставит дополнительную банковскую гарантию в двойном размере.

В случае нарушения инвестором срока ввода станции в эксплуатацию, сумма банковской гарантии перечисляется гарантированному покупателю. Срок господдержки будет составлять 20 лет.

Какие проекты могут претендовать на «зеленый» тариф после июля 2019?

Основной законопроект предусматривает случаи, когда проекты (в том числе и новые) в сфере альтернативной энергетики, будут иметь право на «зеленый» тариф и после июля 2019 года.

Во-первых, «зеленый» тариф продолжает действовать для всех проектов, введенных в эксплуатацию до 01 июля 2019 года. Таким образом, предполагается, что реформа «зеленого» тарифа не будет иметь ретроспективного действия.

Во-вторых, «зеленый» тариф продолжает действовать для всех проектов, в отношении которых до 01 июля 2019 года был заключен предварительный договор купли-продажи электроэнергии по «зеленому» тарифу (так называемый pre-PPA).

Большинство законопроектов (включая основной) требуют, чтобы pre-PPA был заключен согласно ст. 71 Закона о рынке электрической энергии. Но, ст. 71 этого Закона вступает в силу только с 01 июля 2019 года.

На практике такие pre-PPA заключаются и сейчас, но на основании изменений в типовой договор, утвержденных НКРЭКУ (Регулятор) в сентябре 2017 года, а не на основании ст. 71 Закона.

Таким образом, получается, что ни один pre PPA не может быть заключен до 01 июля 2019 года на основании ст. 71 Закона о рынке электрической энергии.

Следовательно, при буквальном толковании норм законопроектов это основание для предоставления «зеленого» тарифа для станций, введенных в эксплуатацию после июля 2019 года, не будет работать.

Очевидно, что такая нестыковка должна быть исправлена в ходе работы над законопроектом в парламенте. Следует отметить, что законопроект № 8449-3 не содержит этого дефекта.

Еще одним проблемным моментом pre PPA в Украине является то, что в январе 2018 года в типовой договор Регулятором были внесены изменения, которые возлагают существенные юридические риски на Энергорынок и являются весьма отягощающими для госкомпании. Следовательно, руководство Энергорынка, мягко говоря, не спешит подписывать pre-PPA в такой редакции.

Во-третьих, основной законопроект оставляет право на «зеленый» тариф солнечным и ветровым проектам, если их мощность (і) менее 10 МВт – для солнца; и (іі) менее 20 МВт- для ветра.

При буквальном прочтении законопроекта получается, что все иные новые проекты в сфере альтернативной энергетики (например, станции на биомассе, биогазе, гидростанции) не будут иметь право на «зеленый» тариф вообще.

Маловероятно, что авторы основного законопроекта хотели достичь такого результата и, скорее всего, это просто ошибка и недостаток юридической техники. Следует отметить, что альтернативный законопроект № 8449-5 не содержит такого недоразумения.

Основной законопроект предусматривает, что во второй половине 2019 года проводится пилотный аукцион по проектам в Чернобыльской зоне. Обычные аукционы начинаются в 2020 году.

Таким образом, между регистрацией «аукционных» законопроектов в парламенте и запуском аукционов есть время около года. В контексте ожиданий существующих инвесторов этот срок выглядит разумным для солнечных проектов, строительство которых можно полностью завершить в этот срок.

Что касается ветра, то здесь строительство более длительное. Следовательно, для ветровых проектов стоило бы предусмотреть более длинный срок для перехода на систему аукционов, например, 2 или 3 года от даты регистрации законопроекта.

Кроме того, неоднозначным остается вопрос, какой вид господдержки и в каком порядке может получить большой солнечный или ветровой проект, введенный в эксплуатацию в период с июля по декабрь 2019 года, и по которому до июля 2019 года не был заключен pre-PPA.

Будет ли снижение «зеленого» тарифа?

Основной законопроект также предусматривает достаточно существенное снижение «зеленого» тарифа для солнечных станций, введенных в эксплуатацию с января 2020 года. Такое снижение будет составлять около 22% от ставки, предусмотренной действующей редакцией закона для 2020 года, и около 30% от действующей ставки.

Что с ответственностью за небалансы?

Основной законопроект устанавливает полную ответственность «аукционных» производителей за свои небалансы начиная с года, следующего за тем, когда внутрисуточный рынок электроэнергии в Украине будет признан ликвидным.

Решение о признании такого рынка ликвидным будет приниматься Регулятором по согласованию с Антимонопольным комитетом. Вместе с тем, непонятно, как это правило будет соотноситься с переходным периодом, установленным пунктом 11 Окончательных и переходных положений Закона о рынке электрической энергии (с учетом предложенных изменений).

В течение этого 10-летнего переходного периода действует частичная ответственность таких производителей за небалансы. Такая несогласованность должна быть устранена в рамках работы над законопроектом в парламенте.

В целом аукционы имеют перспективу стать более эффективным и менее затратным для государства механизмом государственной поддержки альтернативной энергетики.

Для их внедрения, во-первых, необходимо предоставить разумный переходной период для существующих инвесторов, чтобы не нарушить их ожидания и соблюсти свои международные обязательства в сфере защиты инвестиций.

Во-вторых, следует устранить нестыковки и дефекты в законопроекте, в том числе, проанализированные выше, чтобы обеспечить эффективность реализации закона и правовую определённость в отношениях инвесторов и государства. И наконец, важно прописать действенный и прозрачный механизм проведения аукционов и дальнейшего использования квот господдержки.

Юрий Кацер, директор, руководитель отдела юридического консультирования KPMG в Украине