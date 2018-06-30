Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 75 0

Во II квартале введено почти вдвое больше новых мощностей зеленой энергетики

Во II квартале введено почти вдвое больше новых мощностей зеленой энергетики

Украина во втором квартале в 1,7 раза увеличила ввод новых мощностей зеленой энергетики. Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

“За II квартал 2018 года в эксплуатацию было введено 109,6 МВт генерирующих мощностей, что в 1,7 раза превышает мощность, которая была введена в эксплуатацию за аналогичный период прошлого года”, — рассказал Белявский.

Как уточнил он, среди лидеров — Херсонская, Львовская и Хмельницкие области.

“Средняя мощность одной станции составляет 4,6 МВт. Всего с начала 2018 года введено в эксплуатацию 268,7 МВт генерирующих мощностей. Подавляющее большинство введенных объектов — это ветровые и солнечные электростанции”, — добавил советник министра энергетики.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018