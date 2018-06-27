Финкомпании рвутся на межбанк — Нацбанк обещает подумать

_Национальный банк всерьез рассуждает над идеей открыть доступ к межбанковскому валютному рынку для небанковских финучреждений. Пойдет ли регулятор навстречу финкомпаниям, которые давно лоббируют для себя такую возможность — неясно. Однако источники, знакомые с ситуацией в НБУ, утверждают, что такое разрешение с высокой вероятностью может появиться в ходе подготовки новой нормативки в связи с принятием закона «О валюте». _

Кому это нужно

Формально, финкомпании и сейчас наделены правом торговать на межбанке минуя коммерческие банки. Нацбанковское постановление №281, выпущенное еще в 2005 году, разъясняет, что участниками межбанковского рынка являются «уполномоченные банки и уполномоченные финансовые учреждения». Чтобы попасть в список последних, говорится в документе, достаточно получить генеральную валютную лицензию НБУ, наделяющую финучреждение правом торговать валютой.

Однако на деле ни одна финкомпания в Украине своим правом воспользоваться до сих пор не смогла. В Нацбанке объясняют, что для этого у них просто нет подходящей нормативной базы. Почему — вопрос риторический. Однако сейчас есть все шансы, что ситуация изменится. Для этого есть ряд причин.

Прежде всего следует вспомнить о банкопаде и тысячах уволенных банкиров. Часть из них нашла себе новое призвание, часть нашла работу в уцелевших банках, а некоторые пустились налаживать хорошо знакомый бизнес на новых рельсах. Чиновники в НБУ видят это и понимают, что финкомпании вполне способны восполнить возникшие на банковском рынке пробелы.

Разумеется, речь вовсе не о том, что небанковские учреждения заменят универсальные банки. Но составить им конкуренцию в узких сегментах они вполне могут. Более того, делают это уже сейчас. Наличный валютообмен, инкассация, розничное кредитование — в свое время к каждой из этих ниш регулятор относился с предельной осторожностью, а банкиры уверяли, что финкомпании никогда не смогут составить здесь конкуренцию лидерам банковского рынка.

Ради конкуренции

Между тем, финкомпании играют все более заметную роль на финансовом рынке страны. И сейчас готовы расширять поле своей деятельности. А потому активно лоббируют подготовку и принятие нормативной базы НБУ, которая откроет им доступ к межбанку. И, говорят они, регулятор готов пойти на этот шаг.

Причина в том, что финкомпании могут создать реальную конкуренцию для банков. Как это, например, произошло на рынке инкассации. Да и тренды на наличном валютном рынке все больше диктуют небанковские учреждения. Более того, крупные корпорации, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, уже несколько лет де-факто сами торгуют на межбанке. Они устанавливают у себя системы Reuters и Bloomberg и дают указание казначеям, когда и с кем и заключить конкретную сделку. Роль обслуживающего банка при этом сводится к техническому сопровождению операции.

Опрошенные казначеи признают, что участие финкомпаний в торгах на межбанке неизбежно приведет к сужению спреда и увеличению ликвидности. Это малоприятные новости для банков, но очень хорошие — для их клиентов. Похоже, понимают это и в НБУ, а потому готовятся расширить «инкассационный» эксперимент на межбанк.

Повезут баксы чемоданами

Но интересуют финкомпании не только простые сделки купли/продажи валюты под клиентские заявки. Особый интерес они проявляют к процессу физического ввоза в страну наличной валюты. Некоторые из ныне работающих на валютном и рынке инкассации финкомпаний готовы завозить банкноты хоть завтра.

У руля там стоят опытные банкиры, прежде занимавшиеся этой процедурой в банках. А сами финкомпании прошли международный аудит и обладают всеми технологиями и связями для реализации проекта. Их идея проста: финучреждение с валютной лицензией НБУ станет собирать заявки от нескольких банков в единый пул, покупать на межбанке валюту, перечислять ее в Европу и получать наличный доллар в Киеве. А собственная служба инкассации развезет банкноты по отделениям заказчиков.

Выигрывают все. Финкомпания зарабатывает на комиссионных, а банк на них же экономит — ведь собранные в пул несколько небольших заявок позволят получить более лояльные условия во Франкфурте. Нацбанк тоже в плюсе — участие даже одной-двух финкомпаний существенно расширит каналы завоза наличных в страну. А значит, в периоды ажиотажного спроса удовлетворить потребность рынка будет проще. Порадуются этому и системы Reuters и Bloomberg, которые смогут нарастить клиентский портфель.

Чем рискуют

Потенциальных рисков от допуска небанковских финучреждений к межбанку не так уж много. Да и то, каждый из них не несет серьезной угрозы стабильности курса. Например, Нацбанк может опасаться, что спекулятивно настроенные «менялы» начнут вовсю раскачивать курс. Но эта гипотеза абсолютно несостоятельна, ведь ни одна финкомпания не обладает достаточным объемом ресурса, чтобы повлиять на ход торгов. И потом, никто не мешает Нацбанку установить специальные требования и ограничения для небанковских участников межбанковских торгов.

То же самое он может сделать и для минимизации рисков возможного мошенничества или нарушения правил. Впрочем, все обладатели генеральных валютных лицензий и без того находятся под колпаком НБУ. Они подконтрольны и подотчетны регулятору. А если этого чиновникам покажется мало, они вольны выписать новые правила или усилить контроль.

Представители финкомпаний уверены, что никаких препятствий для решения вопроса в их пользу нет. Более того, в принятом законе «О валюте» чиновники отнюдь не случайно оставили себе лазейку. В перечне операций, которые могут осуществлять небанковские учреждения на валютном рынке, они прямо не указали разрешения участвовать в торгах на межбанке. Но оставили за собой право дополнить список новыми операциями на свое усмотрение.

Василий Невмержицкий