Украина занимает 21 место среди стран Европы по уровню доступности электричества (инфографика)

Самая доступная электроэнергия в Европе — в Лихтенштейне: в первом полугодии 2018 года жители этой страны могли бы приобрести на свои средние зарплаты почти 30 тысяч кВт.ч в месяц, тогда как украинцы — 7,73 тысячи кВт.ч, подсчитали эксперты рейтингового агентства РИА Рейтинг.

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«Лидером рейтинга по доступности электроэнергии для населения стал Лихтенштейн. Жители этого небольшого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату приобрести 29,7 тысяч кВт.ч в месяц. В Лихтенштейне одни из самых высоких зарплат в Европе, и при этом тарифы на электроэнергию ниже, чем во многих экономически развитых странах», — говорится в рейтинге.

Второе место по доступности электричества занимает Исландия, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 28,7 тысяч кВт.ч. Также более 20 тысяч кВт.ч в месяц могут оплатить граждане Норвегии и Люксембурга.

Украина занимает в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии 21 место. На среднемесячную зарплату наши граждане могут позволить себе приобрести 7,73 тысячи.

На последнем месте по объему электроэнергии, которую имеют возможность приобрести жители на свои среднемесячные зарплаты, находится Молдова. Жители этой страны имеют возможность приобрести только 2,4 тысячи кВт.ч электроэнергии в месяц.