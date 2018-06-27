Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 33 0

Подсчитано процентное соотношение владельцев смартфонов в мире (инфографика)

Подсчитано процентное соотношение владельцев смартфонов в мире (инфографика)

Аналитическая компания Pew Research Center опубликовала статистику относительно популярности смартфонов в мире вообще и отдельных странах в частности.

Как оказалось, 59% опрошенных взрослых в мире являются владельцами смартфонов, 31% пользуются простыми мобильными телефонами, а у 8% нет ни того, ни другого.

Страной с самым высоким проникновением смартфонов стала Южная Корея — 94% взрослых пользуются смартфонами и 6% телефонами.

На втором месте находится Израиль с проникновением смартфонов 83%, на третьем — Австралия с 82%.

США находится на восьмом месте с 77%, а Россия вместе с Японией делят двадцатое и двадцать первое места с 59%.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018