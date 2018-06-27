Подсчитано процентное соотношение владельцев смартфонов в мире (инфографика)

Аналитическая компания Pew Research Center опубликовала статистику относительно популярности смартфонов в мире вообще и отдельных странах в частности.

Как оказалось, 59% опрошенных взрослых в мире являются владельцами смартфонов, 31% пользуются простыми мобильными телефонами, а у 8% нет ни того, ни другого.

Страной с самым высоким проникновением смартфонов стала Южная Корея — 94% взрослых пользуются смартфонами и 6% телефонами.

На втором месте находится Израиль с проникновением смартфонов 83%, на третьем — Австралия с 82%.

США находится на восьмом месте с 77%, а Россия вместе с Японией делят двадцатое и двадцать первое места с 59%.