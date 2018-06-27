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Германия сократила внешний долг на 40 млрд евро

Германия сократила внешний долг на 40 млрд евро

Благоприятная конъюнктура позволяет Германии ускоренно сокращать государственную задолженность, которая в первом квартале нынешнего года уменьшилась на 40,1 млрд евро или 2%.

Об этом во вторник, 26 июня, сообщило Федеральное ведомство по статистике. Совокупный долг Германии в настоящее время составляет 1,95 трлн евро.

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По данным ведомства, сокращение долгов происходит на всех уровнях. Так, федеральный долг сократился на 1% или 12,4 млрд до 1,23 трлн евро. Долг федеральных земель уменьшился на 4% или 24,1 млрд евро и теперь составляет 578,4 млрд евро. Долг городов и коммун сократился на 2,5% до 137,5 млрд евро.

По данным экспертов, рост экономики и рекордная занятость привели к увеличению налоговых поступлений. В то же время низкие процентные ставки по кредитам снижают расходы на обслуживание госдолга.

По материалам Корреспондент.net
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