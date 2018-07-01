Стоимость Instagram составляет 100 млрд долларов - аналитик

На протяжении следующих 12 месяцев прибыль соцсети Instagram превысит 10 млрд долларов, платформа привлекает новых пользователей быстрее, чем соцсеть Facebook (Instagram принадлежит последней).

К такому заключению пришел аналитик Bloomberg Intelligence Джитендра Варал.

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Отмечается, что в июне платформа преодолела отметку в 1 млрд активных пользователей в месяц, она может удвоить этот показатель в течение следующих пяти лет.

Также подчеркивается, что у соцсети более молодая аудитория, нежели у Facebook, что делает платформу более привлекательной для рекламодателей.

“Если бы Instagram была самостоятельной компанией, ее стоимость составила бы более 100 млрд долларов”, – отмечает Bloomberg.