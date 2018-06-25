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Законопроект о блокировке сайтов может спровоцировать подорожание Интернета - ИАУ

Законопроект о блокировке сайтов может спровоцировать подорожание Интернета - ИАУ

Принятие законопроекта №6688 приведет к удорожанию услуг интернет-доступа и монополизации интернет-рынка.

Об этом заявил глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко. Он отметил, что эту законодательную инициативу удалось заблокировать с помощью общественности в прошлом году.

Было похоже на то, что проект заморожен. Но через год он снова появился.

«Закупка за деньги провайдеров техсредств для мониторинга и блокировки контента приведет к подорожанию услуг и это путь к монополизации на рынке,» – отмечает Федиенко. По его словам, у небольших провайдеров не будет на это денег.

По оценкам основателя и директора провайдера НетАссист Максима Тульева, общая стоимость всех техсредств, которые депутаты хотят обязать закупить интернет-провайдеров, составляет около 1,5 млрд долларов.

Законопроектом №6688 также предполагается создать реестр решений о ходатайствах по блокировке сайтов, который будет передан под управление телеком-регулятору НКРСИ. За непредоставление операторами данных о предмете проверки по письменному требованию должностных лиц НКРСИ – штраф в размере 1% от годового дохода.

По материалам Комментарии
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