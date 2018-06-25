Украинцы смогут активно торговать на заграничных фондовых рынках - эксперт

Внедрение на украинском валютном рынке принятого на прошлой неделе закона о валюте (№8152) будет стимулировать рост объемов торгов, обострение конкуренции и передел сфер влияния, сказал заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.

«Ведущие украинские и зарубежные компании и банки смогут реализовать накопленный опыт и стратегические планы, увеличат объемы ежедневных операций. Остальные участники рынка будут вынуждены или покинуть рынок, или поднять собственные стандарты и продолжить работать. Это будет способствовать развитию здоровой конкуренции и дальнейшему росту объемов валютного рынка», — подчеркнул он.

Финансист уверен, что новые правила позволят банкам расширить линейку продуктов на валютном рынке и больше зарабатывать на них. Причем, речь пойдет не только о сделках в Украине, но и на внешних рынках: наши банкиры готовы предоставлять аналитические, консультационные услуги и проводить там покупки-продажи ценных бумаг иностранных эмитентов.

«Нормы нового закона начинают действовать через 7 месяцев после принятия документа, предусмотрен переходный период, в течение которого необходимо внести изменения в законодательство и нормативные акты Нацбанка. На мой взгляд, нельзя медлить с внесением изменений в подзаконные документы регулятора и ускорить процесс. Нормы, которые возможно реализовать в этом году, необходимо внедрять уже сейчас», — убежден Загородников.

В качестве примера он привел операции по безналичному валютообмену: новый закон позволяет физлицам покупать-продавать через системы интернет-банкинга.

«Считаю, что ТОП-20 банков Украины технологически и методологически до конца года готовы обеспечить проведение и сопровождение операций валютообмена онлайн. Учитывая имеющуюся статистку, наиболее популярными валютами для купли-продажи у нас остаются доллары, евро и российские рубли. Например, в нашем банке такие операции за пять месяцев 2018 составляли: 74,5% — доллары, 20,1% — евро и 4,0% — российские рубли. Уверен, что при условии предоставления банками надежного и простого сервиса, такие услуги будут пользоваться большим спросом со стороны клиентов», — считает Загородников.