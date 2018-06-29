Обслуживать Opel в Украине будет новая компания

Продажи и сервисное обслуживание автомобилей Opel в Украине с 1 января 2019 года будет передано официальному импортеру группы PSA в Украине – компании Пежо Ситроен Украина.
Об этом сообщили Finance.ua в пресс-службе компании-импортера.
После приобретения бренда Opel в 2017 году, группа PSA начала внедрение новой стратегии по развитию марки на европейском и мировом рынках.
Украина станет первым рынком в Восточной Европе, где Opel развернет деятельность “под крылом” PSA.
“У автомобильного рынка Украины сохраняется высокий потенциал для дальнейшего роста”, – отметил гендиректор Пежо Ситроен Украина Виктор Кордилевский.
Ранее с 2003 года официальной дистрибуцией Opel в Украине занималась компания Дженерал Авто Груп, входящая в состав корпорации УкрАВТО.
Справка Finance.ua:
- Группа PSA объединяет в портфеле бренды Peugeot, Citroёn, DS, Opel и Vauxhall, а также сервисы мобильности под маркой Free2Move.
- По итогам 2017 года группа PSA увеличила чистую прибыль на 11,5% – до €1,9 млрд против €1,7 млрд годом ранее.