Обслуживать Opel в Украине будет новая компания

Продажи и сервисное обслуживание автомобилей Opel в Украине с 1 января 2019 года будет передано официальному импортеру группы PSA в Украине – компании Пежо Ситроен Украина.

Об этом сообщили Finance.ua в пресс-службе компании-импортера.

После приобретения бренда Opel в 2017 году, группа PSA начала внедрение новой стратегии по развитию марки на европейском и мировом рынках.

Украина станет первым рынком в Восточной Европе, где Opel развернет деятельность “под крылом” PSA.

“У автомобильного рынка Украины сохраняется высокий потенциал для дальнейшего роста”, – отметил гендиректор Пежо Ситроен Украина Виктор Кордилевский.

Ранее с 2003 года официальной дистрибуцией Opel в Украине занималась компания Дженерал Авто Груп, входящая в состав корпорации УкрАВТО.

Справка Finance.ua:

Группа PSA объединяет в портфеле бренды Peugeot, Citroёn, DS, Opel и Vauxhall, а также сервисы мобильности под маркой Free2Move.