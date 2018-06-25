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Банки маскируют долги в стиле обанкротившегося Lehman - Bloomberg

Банки маскируют долги в стиле обанкротившегося Lehman - Bloomberg

Банки, возможно, маскируют свои займы с помощью операций, подобных тем, которые использовал банк Lehman Brothers до 2008 года, в результате чего их коэффициенты долга соответствуют нормативам лишь четыре раза в год.

Об этом пишет Bloomberg.

Кредитные организации прибегают к сделкам репо, чтобы получить приемлемые показатели объема активов при приближении отчетных дат – как правило, в конце квартала, говорится в годовом экономическом обзоре Банка международных расчетов.

Эта практика позволяет увеличить коэффициенты левериджа – соотношение между капиталом и заемными средствами – и показать их в отчетности как соответствующие требованиям регуляторов, стало известно из обзора.

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“Данные указывают на существенный масштаб приукрашивания балансов на рынках репо”, – пишут аналитики BIS.

“Данные американских фондов денежного рынка свидетельствуют о явной цикличности в долларовых займах репо среди банков, особенно в тех юрисдикциях, где коэффициент левериджа рассчитывается на основе показателей на конец квартала”, – говорится в обзоре.

Эта практика “снижает пруденциальную ценность коэффициента левериджа, который, возможно, придерживается только четыре раза в год”, – говорится в обзоре.

Lehman использовал репо, чтобы скрыть свои займы до коллапса в 2008 году, его банкротство стало крупнейшим в истории США.

В рамках операций репо банки привлекают краткосрочные займы под залог любых своих активов с обязательством со временем выкупить обеспечение.

Полученные средства затем можно предоставить в долг в рамках обратного репо, а полученный залог использовать в качестве обеспечения по новым займам.

Закрытие обратного репо в конце квартала обеспечивает поступление средств, которые можно использовать для погашения прямого репо, сокращая долговую нагрузку.

По материалам Економічна Правда
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