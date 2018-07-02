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За семь лет число украинских студентов за границей выросло почти в три раза

За семь лет число украинских студентов за границей выросло почти в три раза

В течение 2009-2016 годов количество украинцев, которые выехали получать высшее образование за границу, выросло почти в три раза.

Об этом сообщил министр экономического развития Степан Кубив.

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“С 2009 до 2016 года количество студентов (украинских – ред.) за рубежом выросло на 186%, до около 70 тысяч человек”, – сказал Кубив.

Отметим, по результатам исследования Института общественных отношений (ISP), проведенного среди украинских студентов в Польше, каждый третий украинец после окончания учебы в Польше хочет поехать на Запад.

Возвращение в Украину обдумывает только 7% респондентов.

Более 30% анкетируемых после окончания исследований планирует ехать дальше в западные страны Европейского Союза.

По материалам УНН
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