Конкорд банк отменил комиссии для украинских айтишников (видео)

Чтобы создать комфортные условия для украинских IT-специалистов, работающих на западных заказчиков и условия для притока валюты в страну, днепровский Concordbank разработал для них программу с отсутствием комиссии за работу со счетом, продажу валюты, переводы и многое другое.

- Все it-шникиищут возможность честно платить налоги и работать без страха ожидания проверок или «масок-шоу», но при этом, без потерь в прибыли. – Говорит основательница крупнейшей it -конференции страны ITEM Анна Ижевская. – Поэтому после многомесячного сбора всех потребностей от наших it-шников родилась программа «Счет для IT»

- Я получаю оплату от заказчиков на международную карту Payoneer и мне важно снимать деньги с нее с минимальной комиссией.Сравнив около 10 банков, убедился, что Конкорд берет минимальную комиссию . – Рассказывает собственник компании Studioifish, обучающей по всему миру людей создавать свои сайты Юрий Бошников.

- А для меня важнее всего быстрое зачисление средств из-за рубежа, отсутствие комиссий за работу с валютой и доступ к самым современным банковским опциям. – Объясняет QA-инженер по разработке интернет-банкингов Саша Ломова. – Поэтому и перешли на обслуживание в Concordbank.

В чем конкретные преимущества:

- открытие и обслуживание счета – 1 грн;

- комиссия за продажу валюты – 0 %;

- комиссия за перечисление и снятие наличных в гривне с личных карт – 0 %;

- мгновенное пополнение личных карт во всех терминалах iBox, Приват банка, через Приват 24 и в 90% остальных терминалах страны – 0 %;

- заказчик переводит валюту на вашу международную карту «Рayoneer», а вы снимаете наличные с нее с наименьшей возможной комиссией – 2% в отделениях Конкорд банка по всей стране.