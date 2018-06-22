ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 180 млн гривен

В Винницкой области ликвидирован конвертационный центр, который обслуживал предприятия реального сектора экономики Винницкой, Житомирской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областей.

Как сообщает пресс-служба ГФС, в незаконной деятельности фигуранты использовали 12 подконтрольных предприятий.

Формировали налоговый кредит за счет приобретения стройматериалов, канцелярии и т. п, в дальнейшем осуществляя подмену номенклатуры товаров проводили реализацию сельскохозяйственной продукции и работ предприятиям реального сектора экономики.

Средства, полученные от проведения бестоварных операций, перечисляли на счета подконтрольных ФЛП, снимали наличными и возвращали заказчикам услуг за определенный процент от суммы операции.

Общий объем проконвертированных средств за 2016-2018 годы составил 180 млн грн.

По результатам санкционированных судом обысков, проведенных в офисном помещении и по местам проживания фигурантов, изъяты печати подконтрольных компаний, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи, банковские карты, компьютерную технику.

Согласно определений суда, наложены аресты на 15 расчетных счетов субъектов хозяйствования, задействованных в схеме.