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Во Львове построят IT-парк стоимостью $160 млн

Во Львове построят IT-парк стоимостью $160 млн

Львовский IT-парк станет самым масштабным в Украине. Проект позволит создать 14 тысяч рабочих мест, обещают городские власти.

Во Львове 30 июня начнется строительство нового IT-парка стоимостью $160 млн. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Facebook в пятницу, 22 июня.

По его словам, проект позволит создать 14 тысяч рабочих мест.

Как сообщается в видео-презентации, львовский IT-парк станет самым масштабным в Украине. В нем будет находиться 95 тысяч квадратных метров офисных помещений для инновационных компаний.

На территории разместятся корпус университета, отели, торговые центры, детсад, паркинги, рекреационная зона и другие объекты.

По материалам Корреспондент.net
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