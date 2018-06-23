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Китай впервые протестировал свои беспилотные автомобили на скоростной дороге

Китай впервые протестировал свои беспилотные автомобили на скоростной дороге

Китайская компания-разработчик искусственного интеллекта Baidu провела тестирование двух беспилотных автомобилей на одной из скоростных автотрасс в городе Тяньцзинь в Северном Китае.

Подобное тестирование компания Baidu провела впервые, сообщает агентство Синьхуа.

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Старший инженер компании Ван Сяолун рассказал, что тестирование было призвано помочь разработчикам собрать данные об эффективности беспилотных автомобилей в позиционировании, распознавании окружающей среды и самоконтроле.

Пробное движение авто было проведено по 33-километровому участку скоростной трассы Таншань-Ланфан, которая будет сдана в эксплуатацию позже в этом году.

Китайские СМИ уверяют, что Baidu стала одним из ведущих новых игроков по разработке транспортных средств с системой автоматического управления. В начале этого года на выставке потребительской электроники CES-2018 в американском Лас-Вегасе Baidu заявила о существенной модернизации своей открытой для партнеров сотрудничества платформы программного обеспечения Apollo 2.0, чтобы ускорить развитие беспилотных автомобилей.

По материалам НВ
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