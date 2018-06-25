В Украине может появиться еще один курорт государственного значения

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект “Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения”.

Инициатива принадлежала губернатору региона Максиму Степанову.

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В апреле 2018 года он обратился к руководителям фракций Верховной Рады с призывом поддержать законопроект о присвоении Куяльнику статуса курорта государственного значения.

Такие изменения, по его мнению, помогут сохранить и рационально использовать уникальные лечебные ресурсы водоема. Кроме того, приведут к росту инвестиционной привлекательности уникальной территории.

“Благодарю народных депутатов за поддержку. Ведь этот лиман — уникальная сокровищница. По своим свойствам он не уступает израильскому Мёртвому морю. Этот процесс мы начали еще в апреле. И нас наконец услышали. Сделаем всё, чтобы довести это дело до конца”, — отметил Максим Степанов на своей странице в Facebook.