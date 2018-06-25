Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1205 0

В Украине может появиться еще один курорт государственного значения

В Украине может появиться еще один курорт государственного значения

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект “Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения”.

Инициатива принадлежала губернатору региона Максиму Степанову.

Читайте также: Самые популярные направления отдыха у украинцев по запросам Google

В апреле 2018 года он обратился к руководителям фракций Верховной Рады с призывом поддержать законопроект о присвоении Куяльнику статуса курорта государственного значения.

Такие изменения, по его мнению, помогут сохранить и рационально использовать уникальные лечебные ресурсы водоема. Кроме того, приведут к росту инвестиционной привлекательности уникальной территории.

“Благодарю народных депутатов за поддержку. Ведь этот лиман — уникальная сокровищница. По своим свойствам он не уступает израильскому Мёртвому морю. Этот процесс мы начали еще в апреле. И нас наконец услышали. Сделаем всё, чтобы довести это дело до конца”, — отметил Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018