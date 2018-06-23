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Новый планшет Xiaomi получит функцию распознавания лиц

Новый планшет Xiaomi получит функцию распознавания лиц

Планшет Xiaomi Mi Pad 4, который будет представлен в начале следующей недели, получит возможность распознавания лиц при помощи искусственного интеллекта.

В своем официальном аккуанте Weibo китайская компания продемонстрировала технологию для разблокировки планшета, что делает его первым устройством такого типа в серии Mi Pad, пишет GSMArena.

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Работать новая функция будет благодаря 5 Мп фронтальной камере c поддержкой технологии искусственного интеллекта. Сканер отпечатков пальцев у планшета отсутствует.

Вероятно, компания применит в Mi Pad 4 систему из флагманского смартфона Mi 8. Однако неясно, будет ли предусмотрена инфракрасная камера для работы функции в плохих условиях освещенности.

Младшая версия c Wi-Fi обойдётся покупателям в $230, а топовая на 6/128 ГБ с LTE — $308. Презентация планшета состоится 25 июня.

По материалам НВ
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