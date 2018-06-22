IDC: объём рынка Интернета вещей достигнет $1,2 трлн к 2022 году (инфографика)

Компания International Data Corporation (IDC) сделала прогноз по мировому рынку Интернета вещей (IoT) на ближайшие годы.

Сообщается, что как минимум до 2022 года глобальная IoT-отрасль будет демонстрировать устойчивый рост. Этому будут способствовать такие факторы, как продолжающийся процесс цифровой трансформации компаний, создание IT-экосистемы нового поколения и взаимное партнёрство поставщиков решений.

В результате, к 2022 году объём мирового рынка достигнет $1,2 трлн. Таким образом, полагают эксперты IDC, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в период с 2017 по 2022 г. окажется на уровне 13,6 %.

Если рассматривать отдельные сегменты IoT-отрасли, то наибольшие темпы роста покажет потребительский сектор. Здесь показатель CAGR прогнозируется на уровне 19 %. Далее следуют сферы страхования и здравоохранения с прогнозируемым значением CAGR в 17,5 % и 16,9 % соответственно.

В то же время транспорт и производство останутся лидирующими отраслями по инвестициям в Интернет вещей благодаря большому количеству установленных конечных устройств и востребованности решений по управлению автомобилями, мониторингу транспорта и управлению производственными активами. По прогнозам IDC, в 2022 году затраты в каждом из этих IoT-сегментов превысят $150 млрд.