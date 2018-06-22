По информации на 12:40, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (25,812 млн и 22,600 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (56 и 39). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,16-26,17 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 95 активных заявок по доллару на сумму более 48,412 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,2500 – 2 00026,2000 – 1 00026,2000 – 1 00026,1500 – 10 00026,1500 – 10 00026,1500 – 3 22226,1500 – 5 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1500 – 7 000

26,1600 – 5 000

26,1600 – 7 000

26,1600 – 15 000

26,1600 – 5 000

26,1700 – 30 000

26,1700 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1821 (предыдущий 26,2467)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1320 (предыдущий 26,1768 )

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.