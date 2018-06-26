Валентин Меняйло: борьба за хороших клиентов велась всегда, независимо от ситуации на рынке

60% процентов украинского банковского сектора сегодня принадлежит государству. 30% – банкам с иностранным капиталом. И только оставшиеся 10% приходится на отечественных инвесторов. Это группа банков, которой труднее всего было пережить кризис последних лет. Ведь у них не было поддержки в лице государства или материнской структуры.

Банк Конкорд – один из таких. О том, каким для банка был минувший год и о его планах на будущее рассказал Председатель правления банка Валентин Меняйло.

Валентин, с какими угрозами столкнутся банки в 2018 году? Каков самый пессимистичный сценарий развития отрасли?

- Важное место в банковской системе в 2018 г. займет работа с проблемной задолженностью. Многое будет зависеть от работы в этом направлении НБУ, парламента, Минюста. Принятие соответствующих нормативных и законодательных мер в части защиты кредиторов будет способствовать укреплению позиций банком в работе с проблемными кредитами.

Не менее важным будет рост кредитования — это ключ к повышению прибыльности банковского сектора и привлечению новых денег акционеров.

Потребкредитование – один из немногих видов банковского бизнеса, устойчивых к кризису. За прошлый год он вырос на 42%. Работает ли ваш банк в этом сегменте? Есть ли планы по наращиванию портфеля потребкредитов?

- Банк не выходил агрессивно на рынок, но уже в 2017 году добился неплохих результатов. За 2017 г. мы получили опыт работы с потребительскими кредитами, что позволило усовершенствовать внутренние процессы для более активной работы в 2018 г. Банк смог выдать в два раза больше кредитов наличными, чем за весь 2017 г. Доля кэш-кредитов в общем кредитном портфеле физических лиц выросла до 25-30%.

По данным НБУ, в прошлом году банковская система закончила год с убытком 24,4 млрд грн. Каким был финансовый результат вашего банка в 2017 году? Какие прогнозы на текущий год?

- Банк закончил 2017 год с прибылью 1,5 млн гривен. Стоит обратить внимание, что на протяжении 3-х последних лет (период банковского кризиса) банк демонстрирует стабильно прибыльную деятельность. Вкладываются значительные средства в развитие новых технологий и внедрение новых инновационных банковских продуктов. Прибыльная деятельность банка в столь сложный период свидетельствуют об эффективной политике управления.

Есть мнение, что будут развиваться кредитозамещающие банковские продукты: партнерские соглашения, векселя, отсрочки платежа, банковские гарантии. Согласны с этим?

- Кредитозамещающие продукты безусловно продолжат свое развитие в 2018 г., но темп их развития не окажет влияние на потребность в кредитовании. Для того, чтобы клиенты больше пользовались не кредитными продуктами, необходимы соответствующие условия, как в экономике, так и наличие развитых соответствующих рынков.

Летом прошлого года для выполнения нормативов НБУ по капитализации до 200 млн банк был докапитализирован на 45 млн гривен. Через два года капитал должен вырасти до 300 млн, а до июля 2024 года – 500 млн. Будет ли это испытанием для банка? За счет чего он будет пополняться?

- После окончания процедуры увеличения уставного капитала до 300 млн гривен, банк уже будет опережать график НБУ по минимальному размеру уставного капитала. Это свидетельствует о том, что он двигается по утвержденной стратегии развития.

Цель увеличения уставного капитала – повышение текущей платежеспособности и ликвидности банка. Средства, полученные от увеличения капитала, будут использованы для ведения банковской деятельности, дальнейшего укрепления финансового состояния банка и позволят реализовать программу его стратегического развития.

Источником пополнения уставного капитала будут средства акционеров.

НБУ вводит новый норматив ликвидности LCR. Насколько сложным для банков станет процесс входа в него? Не спровоцирует ли это рост спроса на ОВГЗ и меньшее желание кредитовать реальный сектор?

- Процесс перехода на новый норматив ликвидности будет сопровождаться тестовым периодом до 01.12.2018 г. Таким образом банки смогут полноценно оценить влияние существующей их структуры на расчет норматива и при необходимости применить меры для изменения структуры баланса. Расчет нового норматива повлечёт необходимость работы с клиентами относительно размещения срочных пассивов, а не хранения денег на счетах до востребования.

Особенно это касается банков, в пассивах которых значительную часть занимают средства юридических лиц до востребования. В краткосрочном периоде банкам понадобятся высоколиквидные инструменты, в том числе ОВГЗ, для соблюдения норматива ликвидности LCR, но в среднесрочной перспективе это поможет сформировать банкам более устойчивую структуру баланса.

Введение норматива не должно сильно отразиться на объёмах кредитования, так как банки на текущий момент имеют значительный запас ликвидных средств, что должно позволять выполнять требования норматива ликвидности LCR.

- Борьба за хороших клиентов велась всегда, независимо от ситуации на рынке. Часто бывают случаи, когда заемщик меняет банк исходя из тех или иных причин. Безусловно, чем интересней клиент для банка, тем более выгодные условия сотрудничества ему будут предлагаться. Конкорд Банк всегда выделялся среди других банков скоростью принятия решения, что во многих случаях имеет для клиента решающее значение, хорошей продуктовой линейкой, которая учитывает все потребности клиента, индивидуальным подходом, что позволяет фактически создавать отдельный продукт для отдельного клиента.

Для примера в банке есть «Блиц-овердрафт» для корпоративных клиентов, который позволяет устанавливать овердрафт Клиенту в момент открытия текущего счета. Таким образом банк демонстрирует клиенту свою лояльность и доверие.

За последний год депозиты в банках подешевели, при этом ставки по кредитам остаются достаточно высокими. Как полагаете, разрыв между ними сократится?

- Это зависит от учетной ставки НБУ, уровня инфляции, прогноза по валютному курсу. Пока указанные параметры будут иметь высокие значения, разрыв между стоимостью кредитов и депозитов будет значительный.

Немаловажное значение при определении стоимости кредитов имеет и доля просрочки. Ее высокий уровень будет влиять на повышение стоимости кредитов. По мере сокращения в банковской системе данного показателя будет сокращаться и разрыв.

Банки развивающихся стран, и Украины в том числе, более инновационные и гибкие, чем их консервативные западные коллеги. Согласны ли Вы с этим? Если нет, то на кого бы нам стоило равняться в этом плане?

- Безусловно, банки развивающихся стран более инновационные и гибкие, но важное значение при внедрении любых инноваций в финансовом секторе имеет наличие соответствующей законодательной базы. К сожалению, в Украине очень медленными темпами внедряется законодательство в части развития IT технологий в финансовом секторе.

Технологии меняют банковский рынок. Важность телеком- и IT-составляющих для него постоянно растет. Каким вы видите банк будущего? На чем он будет зарабатывать? Будут ли у него отделения? Чем он будет отличаться от сегодняшних?

- IT-составляющая с каждым годом все больше и больше влияет на работу как банков во всем мире, так и в Украине. Банки в будущем будут постепенно отказываться от отделений, но полностью отказаться от них смогут только в долгосрочной перспективе.

Основными источниками заработка станут: транзакционные расчеты, кредитование.

Считаю, что банк будущего должен полностью исключить операции с наличием любых бумажных документов, физическим присутствием клиента при осуществлении операции.