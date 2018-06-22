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Samsung, Micron и Hynix грозит штраф до $8 млрд

Samsung, Micron и Hynix грозит штраф до $8 млрд

Не секрет, что память DRAM дорожает уже много кварталов подряд, за 2017 год цены выросли на 47%, что является самым высоким показателем за последние 30 лет.

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В декабре прошлого года ситуация привлекла внимание Департамента контроля над ценообразованием Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC), а в начале этого года китайские антимонопольщики наведались к Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology.

Теперь же DigTimes пишет, что этой троице, которая суммарно занимает 96% мирового рынка DRAM, грозит крупный штраф за сговор с целью повышения цен и получения сверхприбыли от продажи микросхем ОЗУ.

Если по результатам расследования вышеупомянутые компании будут признаны виновными в сговоре, то по китайским законам штраф за антимонопольные действия может составить от $800 млн до $8 млрд.

Точная сумма штрафа будет рассчитана, исходя из суммарного дохода, полученного от продаж DRAM на рынке Китая.

По материалам ITC.ua
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