Украинцев обязывают устанавливать счетчики

По закону до октября 2018-го здания, подключенные к тепловым и водопроводным сетям, должны оборудовать домовыми счетчиками. В то же время владельцы квартир должны установить квартирные приборы учета. В Украине 22% многоквартирных домов ведут домовой учет потребления тепловой энергии.

Об этом рассказал директор аналитико-исследовательского центра “Институт города” Александр Сергиенко.

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“На самом деле это совершенно лоббистский закон. По нему людей обязывают за собственные средства установить общедомовые счетчики. Даже в принудительном порядке. Чтобы украинцы могли экономить и управлять потреблением ресурсов, нужно устанавливать квартирные счетчики. Однако законодатель подробно прописал процедуру внедрения домовых счетчиков и ни слова не сказал о механизме установки квартирных. Не прописал жесткие правила или санкции в случае отказа от них. Такое уже проходили в 96-м. Тогда правительство Евгения Марчука приняло постановление Кабмина с программой установки квартирных счетчиков как на новый, так и старый жилой фонд. Она была рассчитана на 10 лет – 1997-2007 года. Программа благополучно провалилась. Ведь монополисты не заинтересованы, чтобы украинцы знали, сколько фактически потребляют. Тогда они не смогут списывать собственные потери и бездарное управление”, – прокомментировал эксперт.

По его словам, общедомовые счетчики законодатель признал коммерческими.

“Поэтому квартирные фактически потеряли свой смысл. Коммунальные платежи людям все равно будут начислять по общедомовому счетчику по принципу “платишь за себя и того парня”“, – подытожил Сергиенко.