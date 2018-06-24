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Volvo продемонстрировала первый автомобиль, собранный в США (фото)

Volvo продемонстрировала первый автомобиль, собранный в США (фото)

Volvo официально открыла свой первый завод в США невдалеке от Чарльстона (штат Северная Каролина), где будет выпускаться спортивный седан Volvo S60 2016 модельного года. На церемонии открытия был продемонстрирован первый экземпляр Volvo S60 2016 американской сборки.

Открыв завод на юго-востоке США, Volvo присоединяется к BMW и Mercedes-Benz в качестве последнего европейского премиального бренда, чтобы контролировать цену автомобилей для продажи на местном рынке, устранив влияние ввозных пошлин и колебаний валютных курсов.

В дополнение к Volvo S60 2016 на новом заводе в дальнейшем будут выпускать модель следующего поколения — кроссовер XC90, включая подключаемый гибридный вариант. По оценкам Volvo, производство S60 здесь начнется этой осенью, а к сборке XC90 приступят не ранее 2021 года. Цена Volvo S60 2016 стартует с $36 795.

Когда завод выйдет на полную мощность, он будет выпускать около 150 000 автомобилей в год, а персонал составит 4000 человек. Здесь также будет офисное здание, где 300 сотрудников будут заниматься научно-проектными работами, продажами и контролем качества.

По материалам 3dnews.ru
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