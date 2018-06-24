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Bloomberg: зарядная станция Apple AirPower выйдет в третьем квартале

Bloomberg: зарядная станция Apple AirPower выйдет в третьем квартале

У компании Apple возникли сложности с разработкой станции беспроводной подзарядки AirPower, о чём сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники.

Гаджет, о котором идёт речь, был представлен ещё в сентябре прошлого года. Станция AirPower позволит одновременно заряжать несколько устройств разного типа. Например, пользователи смогут параллельно восполнять запас энергии часов Watch и смартфона iPhone.

Изначально в Apple заявляли о намерении начать продажи AirPower в 2018 году. Позднее появились сведения, что устройство выйдет на рынок в марте, но этого не произошло.

Как теперь пишет Bloomberg, инженерам Apple пришлось решать целый ряд проблем, связанных с высокой сложностью устройства. Одна из них — необходимость применения большого числа компонентов для обеспечения одновременной зарядки разных гаджетов независимо от их расположения на поверхности станции. Кроме того, остро стояли вопросы возможного перегрева.

В результате, вывод AirPower на коммерческий рынок состоится не ранее следующего квартала. Отмечается, что продажи будут организованы «к сентябрю или в сентябре».

Иными словами, новинка поступит на прилавки магазинов в лучшем случае спустя год после формального анонса. Цена, предположительно, составит около 200 долларов США.

По материалам 3dnews.ru
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