Молодые миллионеры заинтересованы в криптовалютном инвестировании

В отчете World Wealth Report 2018 консалтинговая фирма Capgemini выявила растущий интерес к криптовалюте среди богатых инвесторов.

Для отчета Capgemini опросила состоятельных граждан и управляющих, имеющих в своем распоряжении активы с высокой чистой стоимостью (HNWI) по всему миру относительно их интереса к криптовалюте.

Согласно докладу, почти 1/3 (29%) опрошенных миллионеров выразили большой интерес, а более 1/4 (почти 27%) – спокойную заинтересованность в криптовалюте.

Читайте также: Стало известно, сколько украинцев владеют криптовалютами

Более 70% респондентов в возрасте 40 лет и старше придают большое значение тому, чтобы управляющие их активами предоставляли им полную информацию о криптовалютах, по сравнению с 13% опрошенными в возрасте, превышающем 60 лет. Однако до сих пор управляющие активами осторожно относятся к криптовалюте и неохотно обсуждают этот вопрос с клиентами.

В докладе отмечаются региональные различия взглядов миллионеров к криптовалютным инвестициям. Хотя интерес в Европе, Северной Америке и Японии относительно невысок, 60% HNWI из Южной Америки демонстрируют довольно высокий уровень заинтересованности.

Поскольку криптовалюта становится более популярной, Goldman Sachs смягчает свою позицию в ее отношении.

В 2014 году инвестиционный банк заявлял, что Bitcoin не является валютой и слишком рискован для инвесторов, в то время как в мае текущего года компания объявила, что из-за высокого интереса своих клиентов будет изучать торгуемые криптовалюты.

Главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон сказал, что компания уже оказывает помощь клиентам с публично торгуемыми криптовалютами, такими как фьючерсы на Bitcoin, и с осторожностью изучает другие формы криптодеривативов.