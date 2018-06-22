Облачная выручка Oracle достигла $1,7 млрд

Компания Oracle, которую Bloomberg называет вторым по величине в мире производителем программного обеспечения, подвела итоги четвёртого квартала и всего 2018 финансового года.

За отчётный трёхмесячный период, завершившийся 31 мая, продажи Oracle составили $11,3 млрд, что на 3 % больше, чем годом ранее. Чистая прибыль американской корпорации повысилась на 5 % до $3,41 млрд.

По результатам всего финансового года Oracle получила выручку в размере $39,8 млрд (+6 % относительно предыдущего года) и прибыль на уровне $3,8 млрд (-59 %).

В марте–мае 2018 года доходы компании от продления подписки на облачные сервисы (SaaS, PaaS и IaaS), обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов выросли на 8 %, достигнув $6,8 млрд. Продажи лицензий для развёртывания ПО непосредственно на предприятии и облачных лицензий сократились на 5 % до $2,5 млрд.

Oracle не сообщила выручку в сегментах SaaS, PaaS и IaaS и назвала лишь общий объём облачного бизнеса — около $1,7 млрд.

«Некоторые из наших крупнейших клиентов начали процесс переноса локальных баз данных Oracle в Oracle Cloud, — говорит технический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison). — Например, AT&T перемещает в Oracle Cloud тысячи баз данных и десятки тысяч терабайт данных. Мы считаем, что эти масштабные миграции баз данных Oracle в облако станут драйвером нашего бизнеса по PaaS и IaaS в 2019 финансовом году».