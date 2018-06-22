Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 688 0

Представлен ключ для смартфонов, который позволит открывать автомобили (схема)

Представлен ключ для смартфонов, который позволит открывать автомобили (схема)

Избранные владельцы автомобилей уже сейчас могут использовать свои смартфоны в качестве цифрового ключа, способного разблокировать двери и завести двигатель.

Однако организация Car Connectivity Consortium хочет, чтобы эта функциональность была доступна практически любому пользователю, вне зависимости от того, какой бренд авто и смартфона он использует. В данных целях и была разработана первая версия такого стандарта Digital Key 1.0.

Согласно описанию на официальном сайте, поддержка стандарта Digital Key позволит осуществить следующие операции: разблокировать/заблокировать двери; завести двигатель; подтвердить личность водителя; предоставить/отменить цифровой ключ; удаленно поделиться цифровым ключом; ограничить возможности выданного другому пользователю ключа (например, курьер сможет открыть багажник для доставки, но не сможет завести двигатель).

Естественно, особое внимание в стандарте Digital Key уделяется безопасности, поскольку любая брешь в защите приведет к угону автомобиля или краже ценных вещей из салона. Именно поэтому обмен данными между смартфоном и автомобилем осуществляется по защищенным каналам с использованием NFC и TSM-инфраструктуры (Trusted Service Manager).

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018