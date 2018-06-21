В Facebook вводят платные функции

Разработчики Facebook объявили о запуске пилотной программы, которая позволит администраторам групп брать плату с участников за эксклюзивные материалы.

Тестирование пройдет на небольшом количестве групп о кулинарии, обустройстве жилья и т.п., пишет The Next Web.

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Отмечается, что новая функция будет работать так: администратор сообщит пользователей о наличии платной подписки, после чего им откроются карточки, на которых можно увидеть превью премиум-контента и узнать цену за доступ.

На данный момент сам Facebook не будет получать деньги за платные подписки, но администраторы будут обязаны поделиться с Apple и Google 30% заработка за первый год и 15% после.

К слову, пока что новая функция доступна только на мобильных устройствах. Цены на подписки колеблются от $4,99 до $29,99 ежемесячно (около 130-784 грн.).

Если пользователь захотел подписаться, администратор одобряет заявку и с его счета снимается сумма за месячную подписку. Если пользователь вдруг отменит подписку, то сможет иметь доступ к эксклюзивному контенту до конца месяца.