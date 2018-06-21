Крупная мировая сеть кофеен решила закрыть более 100 заведений в США

Starbucks Corp намерена закрыть около 150 кофеен в США в следующем финансовом году, чтобы повысить производительность.

Как пишет Reuters, крупнейшая в мире сеть кофеен столкнулась с конкуренцией как со стороны премиальных кофеен, так и со стороны сетей ресторанов быстрого питания, таких как McDonald’s Corp и Dunkin ‘Donuts.

Отмечается, что сопоставимые продажи компании в регионе не дотягивали до прогнозов аналитиков пять из последних шести кварталов.

Компания ожидает замедления чистого роста новых кофеен в США в 2019 финансовом году и сообщила, что будет быстро подстраиваться под изменения вкусов потребителей.

Кроме того, в Starbucks ожидают роста глобальных сопоставимых продаж на 1% в третьем квартале, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 3%.

“Текущие показатели не отражают потенциал нашего уникального бренда и являются неприемлемыми”, – говорится в заявлении главы компании Кевина Джонсона.