Куда лучше обращаться при обнаружении фальшивых денег - эксперты

Согласно отчетам Национального банка Украины, с 2017 года в Украине было изъято из оборота почти 10,5 тыс. поддельных банкнот. В прошлом году на 1 млн настоящих купюр гривен приходилось всего 3,6 штуки поддельных. По сравнению с 2016 г. этот показатель все же вырос. Тогда на миллион приходилось 2,8 фальшивых банкноты. А вот, например, в ЕС цифры гораздо выше, там на миллион настоящих денег приходится аж 33 поддельных купюры, пишет Сегодня.

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Если вы распознали у себя поддельные деньги, паниковать не стоит. Конечно, любой может оставить все как есть и попытаться незаметно рассчитаться этой купюрой, но если это вычислят – будьте готовы к встрече с полицией, потому что вы фактически сбываете фальшивые деньги. Лучший вариант – это сообщить о фальшивке в полицию.

“В случае, если человек обнаружил фальшивку, ему нужно немедленно сообщить об этом в полицию. При написании объяснений постараться четко воспроизвести обстоятельства, суммы, контакты людей, от которых были получены фальшивки. Ни в коем случае не стоит пытаться сбыть купюры, ибо в этом случае человеку будет грозить уголовная ответственность. Прецедент в контексте осуждения человека, получившего фальшивые 200$ за свой товар, уже есть. Конечно, шансы на возврат денег в такой ситуации – минимальны, но лучше все-таки ограничиться потерей только денег”, – комментирует ситуацию адвокат Татьяна Лежух-Вовк.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Олена Коробкова также говорит, что если фальшивую купюру обнаружили в отделении банка или пункте обмена валют, то сотрудник учреждения сначала определит, к какой категории она относится – сомнительных или имеющих признаки подделки. После чего на такие купюры составляется акт с указанием всех реквизитов денежных знаков и ордер по передаче ценностей.

“Клиенту выдают справки и банкноты для проверки правильности указанных данных, а потом деньги забирают на проверку в Национальный банк, проверка проводится в течение пяти рабочих дней. Согласно требованиям регулятора, сотрудник банка при выявлении сомнительных или имеющих признаки подделки купюр должен вызвать полицию”, – говорит Коробкова.

Если же человек сам обнаружил фальшивые банкноты, эксперты единогласно советуют обращаться в полицию: там придется дать подробные показания, чтобы правоохранители определили, как купюра попала к человеку.