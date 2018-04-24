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ГФС разрабатывает механизм контроля за поставками через почтовые и экспресс-отправления

ГФС разрабатывает механизм контроля за поставками через почтовые и экспресс-отправления

Государственная фискальная служба (ГФС) разрабатывает механизм контроля за поставками через почтовые и экспресс-отправления.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

На данный момент ГФС разрабатывает программный продукт, с помощью которого будет осуществляться контроль за поставками через почтовые и экспресс-отправления.

Так в интервью изданию “Деловая столица” и.о. председателя ГФС Мирослав Продан прокомментировал подготовку ГФС к введению в действие нормы об ограничении количества почтовых пересылок, которые человек имеет право получать без уплаты налогов.

Он также отметил, что будет меняться и механизм получения почтовых отправлений.

“Сегодня в одной упаковке может быть тысяча единиц товара, который якобы приходит сотне разных людей. Фактически весь товар получает одна фирма-импортер. Ее представитель приходит в отделение с поручениями от ста человек и берет товар без уплаты налогов. Почтовому оператору не важно, кто получает отправления”, – подчеркнул Продан.

По его словам, эта схема достаточно масштабная, через нее государство теряет миллиарды гривен и ГФС будет принимать все меры для ее разрушения.

По материалам Деловая Столица
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