В каком из банков Украины самое лучшеe отделение

Finance.ua и «Минфин» исследовали с десяток отделений украинских банков, чтобы определить, какое из них самое лучшее. В результате премию FinAwards 2018 в этой номинации получил Креди Агриколь.

Объективно, очень сложно самостоятельно отобрать отделения украинских банков для номинации. Поэтому Finance и «Минфин» предложили самим банкам подать свои кандидатуры. Таких «смельчаков» насчитали 11.

Для того, чтобы выбрать из них лучшее, сравнили их по 14 критериям, которые включают местоположение, доступность для людей с ограниченными возможностями, отношение к клиенту и т.д. Все критерии оценки передали жюри экспертов, среди которых исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), глава правления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, представители Ernst & Young, GFK Ukraine, MasterCard, StarLightMedia, YouControl и других компаний.

Приняв во внимание эти условия, самое лучшее отделение оказалось у Креди Агриколь. Оно располагается в историческом центре Киева по адресу Петра Сагайдачного 25. Отделение отвечало большинству критериев, более того, это единственное место, где консультацию проводят в зонах свободного общения с менеджерами. Сама консультация была проведена на «отлично».

«Саму концепцию мы разработали с нуля. Мы собрали клиентов всех сегментов: от обычного гражданина до владельцев крупного бизнеса. С помощью компании GFK Ukraine мы определили их потребности и ожидания по поводу отделения будущего. Это и позволило нам построить самое лучшее отделение», – рассказал директор департамента сети продаж Креди Агриколь Александр Щербак.

Со временем подобных отделений в сети Креди Агриколь будет все больше. А через два года их количество достигнет почти половины от всех отделений.

«Мы планируем заменить около 40% традиционной сети отделений на новый формат до 2020 года. Отделение подобного формата уже открылось в Харькове. Через пару недель мы откроем еще два таких. К тому же отделения нового формата появятся во Львове и еще два в Киеве. Всего в этом году мы планируем открыть 10 подобных отделений», – рассказал Александр Щербак.