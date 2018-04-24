Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 371 0

В каком из банков Украины самое лучшеe отделение

В каком из банков Украины самое лучшеe отделение

Finance.ua и «Минфин» исследовали с десяток отделений украинских банков, чтобы определить, какое из них самое лучшее. В результате премию FinAwards 2018 в этой номинации получил Креди Агриколь.

Объективно, очень сложно самостоятельно отобрать отделения украинских банков для номинации. Поэтому Finance и «Минфин» предложили самим банкам подать свои кандидатуры. Таких «смельчаков» насчитали 11.

Для того, чтобы выбрать из них лучшее, сравнили их по 14 критериям, которые включают местоположение, доступность для людей с ограниченными возможностями, отношение к клиенту и т.д. Все критерии оценки передали жюри экспертов, среди которых исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), глава правления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, представители Ernst & Young, GFK Ukraine, MasterCard, StarLightMedia, YouControl и других компаний.

Приняв во внимание эти условия, самое лучшее отделение оказалось у Креди Агриколь. Оно располагается в историческом центре Киева по адресу Петра Сагайдачного 25. Отделение отвечало большинству критериев, более того, это единственное место, где консультацию проводят в зонах свободного общения с менеджерами. Сама консультация была проведена на «отлично».

«Саму концепцию мы разработали с нуля. Мы собрали клиентов всех сегментов: от обычного гражданина до владельцев крупного бизнеса. С помощью компании GFK Ukraine мы определили их потребности и ожидания по поводу отделения будущего. Это и позволило нам построить самое лучшее отделение», – рассказал директор департамента сети продаж Креди Агриколь Александр Щербак.

Со временем подобных отделений в сети Креди Агриколь будет все больше. А через два года их количество достигнет почти половины от всех отделений.

«Мы планируем заменить около 40% традиционной сети отделений на новый формат до 2020 года. Отделение подобного формата уже открылось в Харькове. Через пару недель мы откроем еще два таких. К тому же отделения нового формата появятся во Львове и еще два в Киеве. Всего в этом году мы планируем открыть 10 подобных отделений», – рассказал Александр Щербак.

По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018