Производство автомобилей в Украине обвалилось в 50 раз за 10 лет

В марте 2018 года автомобильные заводы Украины произвели 773 автотранспортных средства, в 52 раза меньше, чем было десять лет назад в марте.

Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации Укравтопром.

В ассоциации также добавляют, что полномасштабное производство легковых автомобилей в стране полностью остановлено.

“Уже не первый месяц статистику легкового сегмента национального автопрома формируют исключительно отчеты о крупноузловой сборке. В прошлом месяце количество собранных легковых автомобилей составило 683 шт. (все на заводе Еврокар). Только благодаря чрезвычайно низкой базе сравнения такой объем SKD сборки сформировал положительную динамику в легковом дивизионе по сравнению с мартом прошлого года (+ 21%) и относительно предыдущего месяца (+ 13%)”, – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что производство коммерческих автомобилей в Украине сократилось на 36% к марту 2017 года и на 20% к февралю 2018 года, составив всего 28 автомобилей.

Также упало производство автобусов. Планка мартовского результата в этом году опустилась до 62 автобусов, что на 24% меньше показателя годичной давности и на 23% ниже февральского объема производства.

Напомним, что украинские автопредприятия в январе-марте 2018 года произвели 2 тыс. автотранспортных средств, что на 43% больше, чем за три месяца 2017 года.

Отметим, что автопроизводители за 2017 год произвели 8,6 тыс. автотранспортных средств, что на 63% больше, чем за 2016 год.