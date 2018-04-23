Межбанк: доллар упал на снижении гривневой ликвидности и старте бюджетного периода

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 4,75 коп., на торгах понедельника укрепился на 5,29 коп., оказавшись на уровне 26,1256 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,165/26,185 UAH/USD «виртуально», без сделок.

Около 10.07 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,11/26,16, а спустя полчаса, замедлив темп коррекции, доллар консолидировался на более узком уровне 26,12/26,15 UAH/USD.

С этого момента началось «ползучее» снижение цен «американца», остановившееся около 11.02 на цифре 26,11/26,13 UAH/USD. Поскольку регулятор принимает участие в сессии «при благоприятных» для пополнения резервов условиях «анонимно», в рамках «технологии» Matching, наверняка утверждать, что эта остановка стала следствием арбитража НБУ нельзя. Во всяком случае, эти уровни цен держались до 14.05 Киева, когда СКВ на межбанке возобновила снижение, оказавшись на уровне 26,105/26,130 UAH/USD. К 15.45 доллар сделал еще полшага вниз (26,10/26,13 UAH/USD).

Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.

На цифре 26,100/26,125 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.

Большинство сделок на межбанке 23 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1256 UAH/USD.

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,1000 / 26,1300

евро – 31,9400 / 31,9622

российский рубль – 0,4202 / 0,4208

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2228 / 1,2229

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке

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