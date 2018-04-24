С начала года бизнесу выплатили 2,7 млрд гривен налогового долга

С начала 2018 года переплата по налогу на прибыль сокращена на 2,7 млрд грн до 13,3 млрд грн.

Об этом сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

“ГФС сокращает долги перед бизнесом. Так, с 16 млрд грн долг сократился до 13,3 млрд грн. При этом, за весь 2017 год возвращено около 2,3 млрд грн”, – сказал Продан.

Как уточнил он, в бюджете на эти расходы средства не заложены. Долг выплачивается за счет увеличения объема поступлений.

Продан также подчеркнул, что в ГФС полностью отказались от практики уплаты налогов “наперед”.

В целом, по словам главы ГФС, в первом квартале 2018 года ГФС перечислила в общий фонд бюджета 201 млрд грн. Это более чем на 16 млрд грн больше, чем в прошлом году.