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Есть ряд недостатков: эксперт предупредила о проблемах нового закона о валюте

Есть ряд недостатков: эксперт предупредила о проблемах нового закона о валюте

Новое валютное законодательство, которое готовится внедрить украинская власть, характеризуется рядом системных недостатков.

Законопроект №8152 “О валюте” содержит ряд спорных моментов, несмотря на наличие в нем положительных аспектов.

Об этом заявила Татьяна Богдан, доктор экономических наук, заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра “Оптима”.

Она отмечает, что у авторов законопроекта нет концептуального видения валютной политики Украины. Кроме того, они не придерживаются надлежащей последовательности шагов и игнорируют необходимые предпосылки для валютной либерализации.

Богдан подчеркивает, что такой итог удивляет, ведь еще в конце 2016 года Нацбанк вынес на обсуждение общественности проект “Концепции нового валютного регулирования”. Он предусматривал постепенную либерализацию системы, которая должна была пройти в несколько этапов.

В частности, предусматривались снятие ограничений экспортно-импортных операций и прямых иностранных инвестиций, отмена ограничений для портфельных инвестиций и потоков долгового капитала, а также ликвидация всех препятствий для финансовых операций физических лиц за рубежом.

“На сегодняшний день можем констатировать, что законопроект №8152 потерял связь с рядом ключевых положений проекта “Концепции нового валютного регулирования”, в частности, касающихся принципа постепенности (этапности) валютной либерализации и применения определенной последовательности мероприятий в зависимости от вызревания макроэкономических и институциональных условий в экономике”, – резюмировала Богдан.

По материалам PolitekA
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