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Метро в Днепре строят по уникальной для Украины технологии

Метро в Днепре строят по уникальной для Украины технологии

Впервые в Украине при строительстве метрополитена в Днепре будет применяться так называемый “новоавстрийский метод”. Об этом в эфире “ОТВ Днепр” сообщил заместитель председателя Днепровского городского совета Михаил Лысенко, передает Depo.Дніпро.

По его словам, сам тоннель укрепляется монолитной железобетонной обработкой, которая не требует дальнейшего ухода. В итоге такой тоннель можно будет эксплуатировать минимум 70-80 лет. Если раньше использовался метод заморозки грунта, то теперь применяют метод предварительного цементирования. Это означает, что в грунт вводятся электроды, по которым вводится цемент.

Среди прочего Лысенко пообещал, что станции метро в городе Днепр будут выглядеть как настоящие произведения искусства.

“Подрядчик заключил договор с английской компании на отделку станций, – пояснил Михаил Лысенко.- Поэтому новые станции не будут серыми, а станут произведениями искусства. Три новых станции будут самыми современными и интересными в Украине.

По материалам УБР
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