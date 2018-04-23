Артем Ковбель: есть ли будущее у аграрных кооперативов в Украине?

По данным Государственной службы статистики, число аграрных кооперативов в Украине в 2017 г. выросло на 3%. Учитывая, что до 2016 года этот показатель успешно стремился к понижению – вроде бы неплохо. А тут еще и правительство запускает свою программу поддержки.

Обещают на развитие фермерских хозяйств и кооперативов выделить 1 млрд грн, ввести облегченную систему кредитования и компенсировать некоторые затраты. Читаешь такие новости и забываешь, что речь идет об Украине. Начинаешь верить в сказки про «покращення» и прочие чудеса. Но не все так просто: без ложки дегтя в этой бочке меда, к сожалению, не обходится.

Но сначала – о хорошем

Сама по себе ставка на кооперативы вполне оправданна. Даже больше скажу: в мире это настоящий тренд. Взять хотя бы наших соседей из Европейского Союза. Там кооперативная модель ведения бизнеса все больше набирает популярность.

По данным Европейской Комиссии (ЕК), сейчас в ЕС насчитывается около 250 тысяч кооперативов. В них в общей сложности занято 163 миллиона человек – треть от всего местного населения.

Больше всего кооперативных объединений действует именно в аграрной сфере. Как сообщает все та же ЕК, в Нидерландах их доля составляет 89% с/х рынка, в Финляндии – 79%, в Италии – 55%, во Франции – 50%. Далее в порядке очереди следуют деревообрабатывающие кооперативы, банковские конгломерации, кооперативные объединения ритейлеров и др.

Не только Европа «кооперируется». От нее не отстают и даже опережают другие регионы. Так, один из самых крупных в мире аграрных кооперативов – ZEN-NOH – создан в Японии (годовой оборот составляет около 50 млрд долларов, число участников достигает 4,78 млн). Также один из лидеров среди мировых с/х объединений фермеров – CHS (США). Его годовой оборот составляет 35 млрд долларов.

Согласитесь, все это колоссальные цифры. Настолько, что многие правительства задумались о дальнейшем развитии кооперативной модели хозяйствования. Среди экспертов даже неоднократно обсуждались перспективы создания социальной и солидарной экономики – такой, при которой ключевую роль будут играть именно кооперативы.

Подобные разговоры – само по себе нечто. Ведь долгое время социальная и солидарная экономика считалась чем-то устаревшим, пережитком коммунизма, безперспективняком, если хотите. А сейчас на нее смотрят совсем иными глазами.

Разумеется, для Украины было бы преступлением не поддержать этот «флешмоб», учитывая, что наша страна – один из крупнейших в мире производителей с/х продукции. Причиной тому – не только удачный опыт соседей, но и простая логика.

Члены современного кооператива владеют общим капиталом, доверяют кооперативу свой урожай, возлагают на него миссию развития, проведение маркетинга и начало продажи своей продукции. В то же время на микроуровне каждый участник сохраняет возможность самостоятельно принимать решения с учетом специфики своего земельного участка и агрокультуры, чего не может себе позволить в полной мере аграрный холдинг. При этом фермеры, объединенные в кооператив, могут работать на экспорт без посредников, привлекать внешние инвестиции, крупные кредиты.

Иными словами, в кооперации мелкие собственники получают все те же возможности, что и агрохолдинги, которых поодиночке они лишены. В этом и кроется весь успех аграрных объединений. Намерение Украины идти по этому пути вполне разумно и правильно. Но пока этот путь сопряжен с трудностями.

О трудностях

То, что численность кооперативов в Украине растет – это, конечно, хорошо. Но, к сожалению, количество в данном случае не равно качеству. Около трети созданных объединений по факту не работают. Они занимаются только сдачей земли в аренду агрохолдингам, практически не занимаясь иной деятельностью. Эффективность других кооперативов также вызывает сомнения. И на то есть несколько причин.

Во-первых, слабая осведомленность среди фермеров. Некоторые вообще не знают, что есть такое явление – кооператив. Другие сразу же вспоминают славное советское прошлое с его колхозами, продразверстками и, возможно, даже коллективизацией. При таком грузе воспоминаний, конечно же, как-то слабо верится в то, что кооператив может принести реальную выгоду.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в одной из своих публикаций как-то отметил, что большая часть фермеров в Украине объединяется в кооперативы не по собственному желанию, а по инициативе местных органов власти либо представителей донорских проектов. Он заключил, что это плохой знак. С одной стороны – возможно. С другой – есть успешный опыт Японии, в которой инициаторами создания кооперативов выступило именно государство. Его структуры до сих пор контролируют многие из местных фермерских объединений.

Доля последних, к слову, занимает 91% аграрного рынка. Крупнейший и успешнейший в мире аграрный кооператив, напомню, также находится в Японии. То есть, пинок сверху в данном случае не является преградой.

Важно другое – каким будет этот пинок. Нужны реформы, нужна продуманная господдержка и кадры, имеющие опыт в управлении кооперативами. Пока с этим всем в Украине сложно.

Во-вторых, на законодательном уровне, помимо прочего, есть несколько проблем тоже. Так, закон Украины признает кооперативы как неприбыльные организации, то есть не поддающиеся налогообложению.

В то же время Налоговый кодекс обязывает кооперативы платить налог с прибыли, какая-то противоречивость, как, впрочем, и многое в нашей экономике.

Кроме того, обслуживающие кооперативы вынуждены также платить налог на прибыль при покупке и продаже через кооператив. Все это, естественно отражается на прибыли кооперативов и на уровне их конкурентоспособности.

Итог

Если устранить все указанные выше проблемы, внедрять эффективную программу поддержки, проводить ликбез среди фермеров – светлое аграрное будущее не заставит себя ждать.

Опыт других стран – лучшее тому подтверждение. Но справится ли наше правительство со всеми задачами? Конечно, хотелось бы верить.

Артем Ковбель, партнер Kreston GCG